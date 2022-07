Kein schöner Anblick: «Was man da wohl alles rausfischen würde»

Rekordverdächtig tiefer Pegelstand

Regelmässige Säuberung

«Unsere Mitarbeitenden schauen regelmässig in die Reuss und kontrollieren auch die Seeufer, ob sich Abfall gesammelt hat», erklärt Thomas Schmid, Bereichsleiter des Strasseninspektorats. Wenn dies der Fall ist, fischen sie mit Fischerstiefeln und einem Feumer oder Kescher den Abfall raus. «Es kommen nach Notwendigkeit auch Boote zum Einsatz, vor allem entlang dem Seeufer», so Schmid. Es komme auch darauf an, wie schnell die Reuss fliesst. Je nachdem, bleibt der Güsel dann vermehrt in den Pflanzen hängen. Der Müll sammelt sich vor allem dort, wo der Abfluss respektive die Fliessgeschwindigkeit geringer ist. Mehr Abfall hat es aber nicht, durch die Wasserpflanzen ist er optisch einfach besser erkennbar. «Dankbar», so Schmid weiter, «sind wir allen Menschen, die Abfall in Reuss oder See zu verhindern helfen.»