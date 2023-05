Ekel-Alarm Strassenkleider im Bett: Debatte entfacht auf Social Media

Eklig oder kein Problem? Wie die Kommentare unter den Tiktok-Videos zeigen, sind sich die Userinnen und User uneinig. 20min/Mikko Stamm

Darum gehts Strassenkleider auf dem Bett sorgen bei einigen für rote Köpfe.

Auf Tiktok kursieren derzeit etliche Videos zum Thema.

Ein Arzt erklärt, wann die Aktion zum Problem werden kann.

Sich mit den Strassenkleidern aufs Bett zu legen, sei eklig. Diese Diskussion ist kürzlich auf Tiktok entfacht. In mehreren Videos erklären Creators, wieso sie sich mit ihren Jeans nie auch nur dem Bett nähern würden: «Was man tagtäglich in der Tram, im Bus und in der U-Bahn aufliest, das will ich nicht mal ansatzweise in meinem Bett haben», sagt einer. In den Kommentaren gehen die Meinungen dazu auseinander.

Viele stimmen den Tiktokerinnen und Tiktokern zu: «Endlich spricht mal einer aus, was ich seit Jahren denke», schreibt eine Userin. Andere meinen, dass sie sich sogar nur frisch geduscht aufs Bett setzen: «Nur Schlafanzug bei 60 Grad gewaschen und nur aufs Bett damit.» Doch das sehen nicht alle so: «Ich bin zu faul, eine andere Hose anzuziehen, wenn ich nach Hause komme», so ein User. Ein anderer meint: «Ich schlafe sogar in meinen Strassenklamotten im Bett. Dann spare ich morgens Zeit.»

Wie eine 20-Minuten-Umfrage zeigt, gehen die Meinungen dazu auch auf den Strassen von Zürich auseinander.

Wie eklig ist es wirklich?

Laut Walter Zingg, einem leitenden Arzt in der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich, steht bei der Debatte vor allem die Hygiene im Vordergrund. «Ob man sich mit Strassenkleidern kurz aufs Bett legen will, muss schlussendlich jeder und jede selbst entscheiden. Gesundheitliche Folgen einer solchen Aktion kann man mehrheitlich ausschliessen.»

Wie er erklärt, seien viele der Bakterien, die in der Kleidung überleben, unproblematisch. «Ein Grossteil davon stammt zudem von der Person selbst.» Unterschiede gebe es je nachdem, was jemand an einem Tag gemacht hat und wo man sich aufhält. «Es ist zum Beispiel relevant, ob jemand mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs war oder nicht.»

Lange so liegen zu bleiben oder gar mit den Kleidern zu schlafen, empfiehlt Zingg aber trotzdem nicht. «Menschen kommen täglich mit Darmbakterien in Kontakt. Je länger man mit Strassenkleidern und gar ohne die Hände zu waschen im Bett liegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bakterien in Mund oder Augen gelangen oder die Matratze beschmutzen und so langfristig ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten.»

Legst du dich mit Strassenkleidern aufs Bett? Klar, da sehe ich gar kein Problem. Ja, das kommt schon vor. Teilweise bin ich zu faul, um mich umzuziehen. Das kommt darauf an, wo ich an dem Tag war. Nein, das finde ich super eklig. Ich will nur die Antworten sehen.