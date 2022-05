Autofahren : Was meinst du zu einer PS-Beschränkung für Junglenker?

Der Nationalrat entscheidet am Mittwoch über einen Vorstoss, der eine PS-Obergrenze für Auto-Anfängerinnen und -Anfänger fordert. Was ist deine Meinung dazu?

SP-Nationalrätin Gabriela Suter will, dass der Bundesrat eine PS-Beschränkung für junge Autofahrerinnen und -fahrer einführt. Dies fordert sie in einer Motion, die in der ersten Woche der Sommersession traktandiert ist. Der Blick auf Polizeimeldungen zeige, dass junge, meist männliche Fahrzeuglenkende regelmässig mit stark übersetzter Geschwindigkeit unterwegs seien, was zu einem deutlich höheren Unfallrisiko führe, schreibt Suter.