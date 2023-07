Unispital Genf: Schweizer Patient gilt als von HIV geheilt

«Was mir passiert ist, ist wunderschön, magisch, wir blicken optimistisch in die Zukunft», wird der Patient in der Medienmitteilung des Universitätsspitals Genf zitiert.

Am Universitätsspital in Genf wurde ein HIV-Patient behandelt, inzwischen gilt er als vom Virus geheilt.

Am Universitätsspital Genf erhielt ein HIV- und Leukämiepatient eine Stammzelltransplantation, nun gilt er als von HIV geheilt.

Ein Patient wurde in Genf im Jahr 2018 mit einer Stammzelltransplantation behandelt. Damit soll eine besonders aggressive Form von Leukämie bekämpft werden. Der betroffene Patient lebte zusätzlich seit den 90er-Jahren mit dem HIV-Virus.

Heilung ohne besondere Genmutation

«Was mir passiert ist, ist wunderschön, magisch, wir blicken optimistisch in die Zukunft», wird der Patient in der Medienmitteilung des Universitätsspitals Genf zitiert. Trotzdem kann bisher noch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass das Virus weiterhin im Körper fortbesteht. Was ihm passiert ist, ist über alle Kontinente hinweg bisher nur fünf Mal geschehen. Alle Betroffenen galten nach einer Knochenmarktransplantation als wahrscheinlich von einer HIV-Infektion geheilt.