Verkehrskontrolle Rechte und Pflichten – Was muss ich mir bei einer Polizeikontrolle gefallen lassen?

Frage von Rolf ans AGVS-Expertenteam:

Ich bin kürzlich in eine Polizeikontrolle geraten. Im Nachhinein habe ich mir folgende Frage gestellt: Sei es mit oder ohne Alkohol intus, inwiefern bin ich bei solchen Kontrollen zur Mitwirkung verpflichtet und welche Rechte habe ich?

Antwort:

Besonders bei Neulenkenden steigt schnell Panik auf, wenn im Rückspiegel ein Polizeiauto auftaucht oder sie in eine Verkehrskontrolle geraten. Diese Sorgen sind jedoch weitgehend unbegründet, wer sich an die Verkehrsregeln hält und mit den Beamten kooperiert, hat grundsätzlich nichts zu befürchten.

Ich vermute, dass du deine Frage mit der Hoffnung auf etwaige rechtliche Schlupflöcher verbindest. In Bezug darauf muss ich dich enttäuschen. Die Gesetzgebung hat vor dem berechtigten Hintergrund der Unfallprävention umfassende Regelungen getroffen und der Polizei weitgehende Befugnisse erteilt, die ich dir im Folgenden gerne erläutere.

Wer sich also fahrunfähig ans Steuer setzt und einen Drogenschnelltest, eine Alkohol- oder Blutprobe verweigert, kommt in keinem Fall besser weg als jemand, der den polizeilichen Anordnungen Folge leistet. Zudem kann die Blutentnahme unter Umständen sogar unter Zwang angeordnet werden, wofür im Grundsatz aber die Staatsanwaltschaft zuständig wäre (Art. 55 Abs. 3 lit. b & Abs. 3bis SVG).

Ein gewisser Rechtsschutz besteht einzig bei Urin- und Speichelproben zur Abklärung eines allfälligen Drogenkonsums. Solche Vortests sind nur zulässig, wenn der Lenker Anzeichen von Fahrunfähigkeit aufweist, die nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen sind (Art. 55 Abs. 2 SVG). Sollte die Polizei einen Test ohne die entsprechenden Anzeichen anordnen, so dürften die in der Folge erlangten Beweise in einem Strafverfahren nicht verwertet werden (Art. 141 Abs. 2 Strafprozessordnung). Dabei ist anzumerken, dass es bereits ausreicht, wenn der Lenker oder die Lenkerin zum Beispiel zu langsam fährt, glasige Augen hat oder ein verdächtiger Geruch bemerkbar ist.