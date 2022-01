Muss ich mein Auto bei einem Fahrzeugrückruf in die Garage bringen?

Frage von Henry ans AGVS-Expertenteam:

In Deutschland gibt es eine sogenannte Rückrufdatenbank, in der man sich über Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller orientieren kann. Gibt es das in der Schweiz ebenfalls? Ab wann kommt es zu einem solchen Rückruf und was muss ich bei einem Rückruf als Fahrzeugbesitzer eigentlich machen?