Was nervt dich in der Badi ganz besonders?

Dieses Wochenende steigen die Temperaturen in Teilen der Schweiz bis auf 29 Grad. Bei der Hitze strömen viele in die Badi und freuen sich auf die Abkühlung im kühlen Wasser. Die Meinungen dazu, welche Verhaltensmuster in der Badi angebracht sind, gehen jedoch teils auseinander. Wird deine langersehnte Ruhe etwa von lauten Kindern oder dröhnenden Musikboxen gestört? Legt sich jemand mit dem Tüechli direkt neben dich? Was stört dich, wenn du in der Badi bist? Erzähl es uns im untenstehenden Formular.