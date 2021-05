Scheidung Bill und Melinda Gates – Was passiert jetzt mit dem Milliardenvermögen?

«Wir haben die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden», schrieb das Paar am Montagabend auf Twitter.

Nach 27 Jahren Ehe gehen Melinda und Bill Gates getrennte Wege. Das haben die 56- und der 65-Jährige am Montagabend überraschend via Twitter verkündet. «Wir glauben nicht mehr, dass wir gemeinsam als Paar wachsen können», heisst es im gemeinsamen Statement. «Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden.»