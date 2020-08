vor 21min

Strafgericht Basel-Stadt

Was passiert mit der Frau, die Ilias (7) getötet hat?

Die Schuld an der Tötung des Buben bestreitet A.F.* (76) nicht. Am Dienstag entscheidet das Gericht, was mit ihr passieren soll. Das sind die Optionen.

von Steve Last

1 / 8 Am 21. März 2019 wurde der siebenjährige Ilias von A.F. getötet. Am Dienstag muss das Gericht entscheiden, was mit der Frau passiert. 20 Minuten Die Staatsanwaltschaft hat eine ordentliche Verwahrung beantragt. KEYSTONE Sie geht davon aus, dass von A.F. weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. 20 Minuten

Darum gehts Die heute 76-jährige A.F. hat am 21. März 2019 den siebenjährigen Ilias in Basel getötet.

Die Staatsanwaltschaft klagt Mord an, geht aber von Schuldunfähigkeit aus.

Deshalb hat sie eine ordentliche Verwahrung beantragt. Doch was bedeutet das?

Diese Massnahmen kann das Gericht verhängen.

Am 21. März tötete die heute 76-jährige A.F. den siebenjährigen Ilias auf dem Heimweg von der Schule. Sie hat die Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat den Straftatbestand des Mordes angeklagt und geht davon aus, dass alle Merkmale erfüllt sind.

Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. Schweizerisches Strafgesetzbuch, Artikel 112: Mord

Dennoch wird F. wohl keine Freiheitsstrafe erhalten. Gemäss mehrerer psychiatrischer Gutachten leidet die Frau an einer Wahnerkrankung und war zum Tatzeitpunkt nicht in der Lage, das Unrecht ihres Tuns zu erkennen. Weil von F. aber weiterhin eine Gefahr ausgehe, wie der Gutachter am Dienstag vor Gericht sagte, müsse die Öffentlichkeit vor der Beschuldigten geschützt werden. Darum hat die Staatsanwaltschaft um eine ordentliche Verwahrung der Frau ersucht. Diese muss gemäss Artikel 76 in einer geeigneten Vollzugseinrichtung oder Strafanstalt vollzogen werden.

Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord […] oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte. Schweizerisches Strafgesetzbuch, Artikel 64: Verwahrung

Bei einer ordentlichen Verwahrung hätte F. aber nach zwei Jahren und danach jedes Jahr das Recht darauf, dass eine bedingte Entlassung vom Gericht geprüft wird. Für diesen Entscheid würden die Leitung der Anstalt, ein unabhängiger Begutachter, eine Kommission sowie F. selber angehört.

Für eine Entlassung müsste F. aber Fortschritte machen, die sie rechtfertigen. Laut ihrem psychiatrischen Gutachter weigert F. aber konsequent, sich therapieren zu lassen. Eine Besserung ihrer Wahnerkrankung sei nicht zu erwarten. Daher besteht auch bei einer ordentlichen Verwahrung die Möglichkeit, dass F. nie wieder in die Freiheit entlassen wird.

Am Montag kam ebenfalls die lebenslängliche Verwahrung zur Sprache. Dieser Begriff täuscht, weil auch diese Massnahme nicht bedingungslos lebenslang ist. Allerdings sind sowohl die Hürden für die Anordnung wie auch für die Entlassung höher. So müsste F. von zwei unabhängigen Gutachten als untherapierbar eingestuft werden, wovon nur eines vorliegt. Deshalb kann diese Massnahme nicht verhängt werden.

Bei lebenslänglicher Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis prüft die zuständige Behörde von Amtes wegen oder auf Gesuch hin, ob neue, wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die erwarten lassen, dass der Täter so behandelt werden kann, dass er für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr darstellt. Schweizerisches Strafgesetzbuch, Artikel 64c, Absatz 1: Prüfung der Entlassung aus der lebenslänglichen Verwahrung

Wird diese Massnahme angeordnet, müssten sich zunächst neue Therapiemöglichkeiten ergeben. Dies dürfte F. aber wenig nützen, so lange sie sich gegen jegliche Behandlung wehrt. Zudem müsste auch das Gericht, das die Massnahme verhängt hat, zum Schluss kommen, dass F. keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt.

Ebenfalls zur Sprache kam am Montag die Option einer stationären Massnahme. Diese ist grundsätzlich möglich und gar vorzuziehen, sofern die stationäre Therapie und eine Verwahrung in Frage kommen. Allerdings beträgt der damit verbundene Freiheitsentzug maximal sechs Jahre. Ist in dieser Zeit keine Besserung zu erwarten, verhängt das Gericht diese Massnahme nicht.

Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn: a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen. Schweizerisches Strafgesetzbuch, Artikel 59: Stationäre therapeutische Massnahmen / Behandlung von psychischen Störungen

Gemäss dem psychiatrischen Gutachten zu F. sind die Erfolgsaussichten bei einer Therapie gering. Sie zeige kein Krankheitsbewusstsein und verweigere sich jeder Behandlung. Auch bei einer Zwangsmedikation glaubt er nicht, dass sich der Zustand von F. bessern würde, weil sich ihre Erkrankung über Jahrzehnte hinweg entwickelt habe und er davon ausgeht, dass sie bereits zu Veränderungen im Gehirn geführt hat.

Als einzigen möglichen Ansatz sieht er, bei F. mit einer Symptombehandlung anzusetzen, so bei ihren Schlafstörungen. Er hält es für möglich, wenn auch für unwahrscheinlich, dass man so einen Zugang zur Beschuldigten finden könnte.

Wegen der geringen Erfolgsaussichten einer Therapie wird das Gericht aber wahrscheinlich keine stationäre Massnahme anordnen. Auch eine lebenslängliche Verwahrung kommt mangels eines zweiten Gutachtens aus formellen Gründen nicht in Frage. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass eine ordentliche Verwahrung verhängt wird. Das Urteil folgt am Dienstag um 16.30 Uhr.