Live-Talk – «Wer seine Prämien nicht bezahlen kann, sollte Prämienverbilligungen verlangen»

Felix Schneuwly: Ja, die Anzahl der psychischen Erkrankungen nimmt in unserer leistungsorientierten Gesellschaft zu. Primär in städtischen Gebieten gibt es mehr psychische Probleme. Vielleicht geht man auf dem Land auch nicht so schnell in professionelle Behandlung. Da muss man auf den Grund gehen, warum es immer mehr psychische Probleme gibt.