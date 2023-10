Was passiert, wenn man die Parkbewilligung fälscht?

Im August parkierte ein Rheintaler (55) seinen BMW auf einem Parkplatz der blauen Zone in Rorschacherberg SG. Scheinbar wollte er das Auto länger als eine Stunde stehen lassen – er benutzte eine Tagesbewilligung für die blaue Zone. Mit der sogenannten «Tagesbewilligung erweiterte blaue Zone (EBZ)» kann man für sechs Franken während eines ganzen Tages in der blauen Zone in der Gemeinde Rorschacherberg parkieren.