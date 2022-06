Schulschluss: Was passt? – Abschiedsgeschenke für Lehrer stressen Eltern

1 / 6 Viele Eltern zerbrechen sich seit Tagen den Kopf über ein passendes Abschiedsgeschenk für die Lehrperson ihres Kindes. Möglichkeiten gibt es viele, doch was passt am besten? Getty Images/iStockphoto Die Sorgen der Eltern kennt der Sekundarlehrer und Vater Sammy Frey nur zu gut. Sein Tipp: «Ich habe mich jeweils am meisten über einen kurzen Brief oder ein Kärtchen gefreut», schreibt er in einem Beitrag auf Facebook. Facebook/Sam National Der Sekundarlehrer hat über die Jahre die verschiedensten Geschenke erhalten. Eines bleibt ihm besonders in Erinnerung: «Am letzten Schultag war es so heiss, dass die Pralinés schon vor der letzten Schulstunde zu einem Mousse zusammengeschmolzen waren.» Getty Images/iStockphoto

Darum gehts

In drei Wochen ist die Schule für die meisten Kinder und Jugendlichen vorbei. Die Vorfreude auf die fünf Wochen Sommerferien ist bei ihnen gross. Doch die Eltern sind gestresst. Nicht nur die Ferienplanung strapaziert ihre Nerven. Viele Eltern zerbrechen sich seit Tagen den Kopf über ein passendes Abschiedsgeschenk für die Lehrperson ihres Kindes. Möglichkeiten gibt es viele, doch was passt am besten? Und was sollte eher nicht geschenkt werden?

Die Sorgen der Eltern kennt der Sekundarlehrer und Vater Sammy Frey nur zu gut. Sein Tipp: «Ich habe mich jeweils am meisten über einen kurzen Brief oder ein Kärtchen gefreut», schreibt er in einem Beitrag auf Facebook. Wenn es mal grad nicht so laufe, seien die netten Worte seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler stets ein Aufsteller, so der Sekundarlehrer. Das grösste Geschenk für ihn: «Wenn dich Schülerinnen und Schüler auch Jahre später noch grüssen, mich in der Schule besuchen kommen oder mich an eine Klassenzusammenkunft einladen.» Es sei aber auch in Ordnung, nichts zu schenken, hält Frey fest. «Ich erwarte nie etwas.»

Cifteli und verlaufene Pralinen

Der Sekundarlehrer hat über die Jahre die verschiedensten Geschenke erhalten. Das Besonderste sei wohl ein Cifteli (albanisches Instrument, eine Art Gitarre) gewesen, auf dem die ganze Klasse unterschrieben hatte, so Sammy. «Die habe ich heute noch.» Ebenfalls in seinen Erinnerungen bleibe ein heisser Sommertag: «Am letzten Schultag war es so heiss, dass die Pralinen schon vor der letzten Schulstunde zu einem Mousse zusammengeschmolzen waren.»

Sammys Geschenktipps kommen bei den Eltern gut an. Auch andere Lehrpersonen stimmen ihm zu: «Ein einfaches ‹Danke› oder ein persönlicher Abschiedsbrief bedeutet mir am meisten», schreibt eine Userin. Neben Gutscheinen oder einem Blumenstrauss nennen Kommentierende auch Videobotschaften oder Abschiedslieder als persönliche Abschiedsgeschenke.

«Ausdruck von Wertschätzung»

Ein Abschiedsgeschenk sei grundsätzlich kein Muss, sagt Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des «Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz». Es sei jedoch ein Ausdruck von Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Lehrperson und eine schöne Geste. «Besonders Freude haben Lehrpersonen an etwas Selbstgemachtem. Das kann eine Abschiedskarte, ein von der Klasse organisierter Brunch oder ein selbst gebackener Kuchen sein», sagt Rösler. Lehrerinnen und Lehrer erwarteten keine Geschenke, hätten aber sicher Freude an Zeichen, die von der ganzen Klasse und natürlich von Herzen kämen. «Deshalb sollte der finanzielle Aspekt in den Hintergrund gestellt werden.» Von teuren Geschenken rät die Zentralpräsidentin ab.

Bereitet es dir Schwierigkeiten, Geschenkideen zu finden? Ja, ich weiss nie, was schenken. Kommt ganz auf die Person an. Nein, meine Kreativität kennt keine Grenzen. Ich will nur die Antworten sehen.