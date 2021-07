Medienkonferenz Coronavirus - Was sagen die Experten des Bundes zu den steigenden Fallzahlen?

Die Schweiz verzeichnet wieder steigende Infektions- und Hospitalisierungszahlen. Am Montag meldete das BAG 1560 Neuinfektionen mit dem Virus über das Wochenende. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 822 Neuinfektionen. Wird der Bund also bald neue Corona-Massnahmen erlassen?