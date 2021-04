Damit ist die Medienkonferenz beendet. In Kürze können Sie hier eine Zusammenfassung lesen.

Was für Regelungen wird es für Freibäder geben?

«Beim Impfzertifikat ist für uns das Ziel, dass die angezeigten Informationen minimal sind», so Mehira. «Die Person, die kontrolliert, muss nur sehen, ob das Zertifikat gültig ist, nicht wieso es gültig ist.»

Mehira ergänzt: «Die Verhandlung mit der EU ist derzeit noch am Laufen. Wir gehen davon aus, dass das Vorgehen mit der EU äquivalent sein wird.»

«Das ist momentan in Abklärung», sagt Masserey. Das sei aber das Ziel.

Hat man Gewähr, dass die Impfzertifikate auch in anderen Ländern gelten?

«Dazu kann ich nichts sagen», sagt Masserey. «Wir können nur betonen, dass es wichtig ist, dass man sich an die geltenden Massnahmen hält.»

An der unter strengen Massnahmen durchgeführten Party in Barcelona (5000 Leute) habe es keine Ansteckungen gegeben. Schaut sich das BAG das an?