Spitaldirektoren in Bern - «Der Impfturbo ist gezündet»

Am 2. Dezember habe man begonnen, ein Impfzentrum aufzustellen, sagt Jocham. Am 11. Januar sei dieses bereits in Betrieb genommen worden. Man wäre schon damals fähig gewesen, über 1000 Impfungen pro Tag zu verabreichen – es fehlte allerdings an Impfstoffen. Heute verabreiche das Spital rund 2000 Impfungen pro Tag.