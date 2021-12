Medienkonferenz Kanton Bern – «Lassen Sie sich vor Weihnachten unbedingt testen»

Der Kanton Bern bereitet sich darauf vor, Kinder zu impfen. «Wir warten aber ab, was der Bund uns sagt», sagt Schnegg. Impfzentren für Kinder sind in Bern, Thun und Biel vorgesehen. Mobile Einsatzteams sind dafür nicht vorgesehen. In den Schulen soll – Stand jetzt – nicht geimpft werden.