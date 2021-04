Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) und Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) werden sich in Kürze zum Rahmenabkommen äussern. «So wie das Rahmenabkommen vorliegt, können wir es nicht unterzeichnen», sagte Parmelin an einer Medienkonferenz im Anschluss an ein Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Wie das Treffen verlief, kannst du in diesem Artikel lesen.