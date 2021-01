Am 7. März wird über das Verhüllungsverbot in der Schweiz abgestimmt. Der Bundesrat und das Parlament wollen kein schweizweites Verhüllungsverbot. In einer Medienkonferenz hat sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter über die Parole geäussert. «In der Schweiz haben wir kein Problem mit Gesichtsverhüllung. Nur etwa 20 bis 30 Frauen in der Schweiz tragen einen Niqab. Burkas sind dagegen fast gar nicht zu sehen», so Keller-Sutter. Der Bundesrat bezeichnet die Initiative als unnötig. Karin Keller-Sutter: «Ein Verhüllungsverbot bietet keinen Schutz vor Radikalismus und Terrorismus.»