Untersuchung läuft: Was sagt der neue UBS-Chef Ralph Hamers zu den Geldwäsche-Vorwürfen?

Gardner will den Aktionären für 2020 eine Dividende von 0.37 US-Dollar pro Aktie vorschlagen. Die Bank kaufte ausserdem Aktien im Wert von 400 Millionen Dollar zurück. Eine neu gebildete Kapitaleinlagenreserve von 2 Milliarden Dollar soll potenzielle zukünftige Aktienrückkäufe ermöglichen. So beabsichtigt die UBS im ersten Quartal 2021 Aktien in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar zurückzukaufen.