Sicherheit Schweiz: Was sagt der Nachrichtendienst zum Prigoschin-Putsch?

«Russland hat die regelbasierte Friedensordnung in Europa zerstört,» schreibt der Geheimdienst in seiner Medienmitteilung zum Jahresbericht. «Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bleibt vorerst der Fokus im sicherheitspolitischen Umfeld der Schweiz.» Zu den neuesten Entwicklungen rund um die Söldnertruppe Wagner steht noch nichts in der Mitteilung.