Point de Presse – «Genesenen Kinder wird eine Impfung derzeit noch nicht empfohlen»

Bei Omikron liege der Schutz gegen Omikron bei nur 10 bis 15 Prozent. Die Boosterimpfung könne den Schutz kurzzeitig deutlich erhöhen, so Stadler.

«Wir gehen davon aus, dass Omikron bald dominant ist in der Schweiz», so Stadler. Darum werden sich wohl noch mehr Geimpfte anstecken. Weil Omikron ansteckender ist als Delta, werden sich die Spitäler wohl schnell füllen. Unklar sei, wie stark die Impfung bei Omikron vor schweren Verläufen schütze, fügt Stadler an.