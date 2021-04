In der Teilnehmerliste für die Experten-Medienkonferenz lässt der Name Claus Bolte aufhorchen. Bolte ist Leiter Bereich Zulassung bei Swissmedic. In der Schweiz sind derzeit zwei Impfstoffe zugelassen, von denen der Bund auch Dosen bestellt hat: Pfizer/Biontech und Moderna. Das Vakzin von Johnson & Johnson ist zwar zugelassen, die Schweiz hat aber keine Impfdosen bestellt.