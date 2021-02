Bundesratssprecher André Simonazzi eröffnet die Medienkonferenz. Es spricht als erstes Viola Amherd. «Wir müssen unser Material erneuern. Dabei ist uns wichtig, dass diese Investitionen in neues Material möglichst Co2-neutral vonstatten geht», so Amherd.

Die Armee will in Zukunft mehr erneuerbare Energie produzieren. Bis 2030 soll die Kapazität vervierfacht werden. An 13 Standorten entstehen so viele Photovoltaik-Anlagen, wie 650 Schweizer Haushalte jährlich verbrauchen.