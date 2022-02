Offizielle Vorstellung – «Nicht in Chicago, um Ferien zu machen» – das sagt Shaqiri bei seiner Antritts-PK

Xherdan Shaqiri: Für mich ist es ein sehr spezieller Tag. Ich war immer ein grosser Bewunderer der MLS. Georg Heitz kenne ich schon lange und hatte stets einen guten Drah zu ihm. Ich möchte an dieser Stelle auch dem Besitzer danken, der das Ganze möglich gemacht hat. Ich möchte «Glory» zurück nach Chicago bringen und so erfolgreich wie möglich sein. Mein Ziel ist klar: In die Playoff zu kommen und Titel gewinnen.