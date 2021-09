YB-Trainer David Wagner - «Es ist mir völlig Wurst, was die Erwartungshaltung ist»

Wagner: «Ich würde sagen, dass wir am Anfang der Saison ergebnistechnisch in der Liga nicht das abgerufen haben, was wir wollten. Leistungstechnisch waren wir z.B. aber auch beim 0:0 gegen GC gut. Wir sind in der Chancenverwertung besser geworden. In der ersten Phase der Saison haben wir fünf Punkte gegen GC und Sion abgegeben, die wir nicht abgeben durften.»