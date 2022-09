Ukraine-Krieg: Was sah Luzia Tschirky am Himmel über Charkiw, das sie so schockierte?

Ein erschütterter Blick, der für einen Moment die Schweiz in Atem hielt. SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky berichtete gerade in der «Tagesschau» vom Mittwochabend über die von Wladimir Putin verkündete Teilmobilmachung. Im Studio schaltete Moderatorin Cornelia Boesch live nach Charkiw – doch Tschirkys Beitrag musste plötzlich unterbrochen werden: Die Augen der Journalistin waren in dem Augenblick nach rechts gewandert. Sie öffnete ihre Augen und zeigte mit einer Hand in die Richtung ihres Blickes. Da beendete das SRF die Liveschaltung.