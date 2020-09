Am 16. November 2018 wiederholte sich das Schauspiel: Ein Streit mit einem jungen Afghanen, mutmasslich wegen eines schiefen Blicks, artete in eine Schlägerei aus. Erneut zückte der Beschuldigte sein Taschenmesser.

«Gute Frage», entgegnet der 22-Jährige Gerichtspräsidentin Sarah Cruz-Wenger, als sie wissen will, wie es mit ihm weitergehen soll. Ähnlich planlos verlief das Leben des jungen Marokkaners schon bisher. Als Teenager will er alleine seine Heimat verlassen haben und schlug sich seither in Spanien, Frankreich, Österreich und der Schweiz durch. Wie, dazu machte er vor dem Basler Strafgericht keine Angaben. Vier Vorstrafen und einen Landesverweis hat er in der Schweiz schon gesammelt. «Leider», wie er sagt. Eigentlich hätte er nach seiner letzten Haftentlassung am 23. Mai 2018 die Schweiz verlassen müssen. Aber von alleine und ohne gültige Papiere ging er nirgendwo hin.