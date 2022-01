Neujahrsvorsätze 2022 - Mehr Sport, sparen oder keinen Alkohol – Was willst du 2022 schaffen?

Dry January

Viele nehmen sich jetzt vor, den ganzen Januar nicht ein einziges Mal mal zum Glas zu greifen. Ihren Ursprung nahm die «Nüchtern-durch-den-Januar-Bewegung» ausgerechnet in Ländern in denen Menschen den Ruf haben, trinkfest zu sein: Vor acht Jahren wurde sie in England zum Hype, doch schon während des zweiten Weltkrieges gab es in Finnland den sogenannten «Sober January», der Bürger*innen zur Mässigung aufrief. Möchtest auch du mal einen Monat lang ganz ohne Bier und Cocktails leben? Auf dryjanuary.ch gibt es viele Tipps, wie du das angehen kannst - und eine App, die dich bei deiner Challenge unterstützt.