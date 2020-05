Gastronomie nach dem Lockdown

Was sind eure Sorgen beim nächsten Resti-Besuch?

Noch immer hält sich der Bundesrat bedeckt, wann und mit welchen Auflagen Gastrobetriebe wieder öffnen können. Wenn es aber so weit ist: Was sind eure Bedenken?

In Österreich sieht es diesbezüglich besser aus. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte in einem Interview mit CNN, dass er ab Mitte Mai Bars und Restaurant unter strengen Bedingungen wieder öffnen wolle.

Bis wir wieder so unbeschwert im Restaurant sitzen und ein feines Essen geniessen können, dürfte es in der Schweiz noch eine Weile dauern. Zumindest hat der Bundesrat bislang keine Angaben zu einer Öffnung von Gastronomiebetrieben gemacht.

Seit über einem Monat wird in keinem Schweizer Restaurant mehr aufgetischt, in keiner Bar werden Drinks serviert. Und obwohl sich eine langsame Lockerung der strengen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus abzeichnet, hat sich der Bundesrat noch immer nicht konkret zur unmittelbaren Zukunft der Schweizer Gastronomie geäussert.

«Mit der Nicht-Kommunikation lässt uns der Bundesrat völlig im Ungewissen und ohne Perspektive», stellt Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer enttäuscht fest. Derweil zeichnet sich in Österreich ein Hoffnungsschimmer für Gaststätten ab: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gab in einem Interview mit dem TV-Sender CNN (ab Minute 3:31) an, Restaurants und Bars in Österreich ab Mitte Mai wieder öffnen zu wollen.