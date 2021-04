Arbon TG - «Was soll das Ganze hier?»

In der letzten Folge der 15. Staffel verschlägt es den Restaurant-Tester nach Arbon am Bodensee. Dort versucht er dem Besitzer klarzumachen, dass das Geschäft so nicht weitergehen kann.

Daniel Bumann prüft das vegane Restaurant «Planet One» in Arbon TG. CH Media

Darum gehts In der letzten Folge der aktuellen Staffel wird Daniel Bumann’s Hilfe in Arbon am Bodensee benötigt.

Er prüft dabei das vegane Restaurant «Planet One» auf Herz und Nieren.

Er kritisiert vor allem das unübersichtliche Geschäftsmodell des Restaurants.

Besitzer Thomas Boll nahm es als Anlass, seinen Betrieb umzukrempeln.

Der Restaurant-Tester und ehemalige Sternekoch, Daniel Bumann, geht in der letzten Folge der aktuellen Staffel nach Arbon TG am Bodensee. Dort wird er vom Restaurant mit Namen «Planet One» um Hilfe gebeten. Der gastronomische Betrieb serviert ausschliesslich vegane Gerichte. «Schon unter diesem Namen konnte ich mir wenig vorstellen», sagt Bumann. Als er Ende November beim Restaurant erscheint, trifft er als erstes auf ein volles Lokal, was den Restaurant-Tester erstaunt. «Wieso braucht es mich überhaupt hier?», fragt er sich. Doch schnell wird klar, dass viele Besucher vor der Kälte ins Restaurant geflüchtet sind, um sich aufzuwärmen.

An den anderen Tagen versucht Bumann dem Besitzer, Thomas Boll, zu erklären, dass sein Betrieb nicht geschäftstüchtig ist. So sei es schwierig, ein Restaurant und einen Lebensmittelladen gleichzeitig zu führen. «Meine grosse Herausforderung war es, ihm klarzumachen, dass es wirtschaftlich nicht funktioniert», so Bumann.

Es sei vor allem das undurchsichtige und komplizierte Geschäftsmodell, welches zu wenig professionell angedacht wurde. «Was soll das ganze hier?», muss Bumann den Besitzer fragen. Dieser antwortet, dass es eine moderne Vision sei. «Mit einer Vision kann man aber kein Geld verdienen», findet der Restaurant-Tester. In vieler Hinsicht beisst Bumann auf Granit. «Er lebt fest in seiner eigenen Welt und ist überzeugt, dass es richtig ist. Wir werden es sehen», sagt Bumann.

1 / 8 In der sechsten und letzten Folge der aktuellen Staffel wird Daniel Bumann nach Arbon TG gebeten. CH Media Dort findet er das vegane Restaurant «Planet Food», welches um Unterstützung bittet. CH Media Das Restaurant ist auf vegane Gerichte spezialisiert. Für Fleischfresser Bumann gewöhnungsbedürftig. CH Media

Inhaber krempelt den Betrieb um

Für den Besitzer , Thomas Boll , hat der Besuch von Bumann etwas genützt. «Ich bin sehr dankbar dafür», sagt Boll. Doch den mehrtägigen Dreh fand Boll intensiv. «Er verstand nicht, dass wir keine Sterneköche sind und nicht sein wollen.» Für Boll sei das «Planet One» mehr als ein Restaurant. Deswegen stehe das Geschäft für ihn nicht im Vordergrund. «Er wollte uns auf Michelin-Niveau bringen», sagt Boll. Das sei aber nicht im Sinne seines Restaurants , obwohl es nun durch seinen neuen Partner, de n Spitzenkoch Raphael Lüthy, in diese Richtung geht. «Er hat vieles bemängelt und hat unsere Vision nicht ganz ernst genommen», sagt der 46-Jährige. Mit der Kritik konnte Boll dennoch etwas anfangen.

Doch dank dem Restaurant-Tester wurde für Boll dessen Wunsch klarer, nicht nur als Gastronom zu gelten. «Es hat uns vor allem aufgezeigt, was wir nicht machen wollen und wohin der Weg führen soll», so Boll. Deswegen habe man die erzwungene Pause, als die Restaurants schliessen mussten , dafür verwendet, das Restaurant komplett umzubauen. «Wir haben nun eine Kulturbühne im Restaurant integriert, von da wir diverse Events streamen und einen veganen You t ube- und Twitch-Kanal aufziehen - live aus dem Restaurant», erklärt Boll.

Er sei auf die Ausstrahlung der Folge gespannt. «Vor der Kamera hat er kaum Positives über mich gesagt, hinter der Kamera verstanden wir uns aber gut», sagt Boll. Man plant, die Sendung zu streamen und live zu kommentieren. Auch sei Bumann als Gast eingeladen worden. Ob er erscheinen wird, ist noch unklar – und sonst per Zuschaltung.