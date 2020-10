Im Zug von Zürich nach Romanshorn am vergangenen Sonntag ist Leser-Reporter A.* ein Gerät aufgefallen. Das Kästchen ist mit «Kontakt.io» angeschrieben, und A. fand in sämtlichen Waggons seines Zugs ein Exemplar, jeweils an der Wand befestigt, wie er schreibt. Auch andere Leser-Reporter sichteten die mysteriösen Geräte in Zügen.

A. fragt sich, was die Aufgabe dieser Geräte ist, und macht sich Sorgen: «Der Name Kontakt.io und Corona lassen so einiges an Spielraum offen.» Macht die SBB etwa heimlich Contact-Tracing in den Zügen?