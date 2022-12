Geschenke für Frauen

Tims* Frage an die Community:

«Ich hatte schon immer Mühe mit Schenken. In meiner Beziehung ist das echt ein Problem: Meine Freundin legt sehr viel Wert auf kleine Aufmerksamkeiten. Wenn ich jedoch an Geschenke denke, fühle ich mich überfordert. Ich überlege und überlege und weiss einfach nicht, was ihr gefallen könnte. Sie hat auch schon so viele Dinge. Dazu kommt, dass ich es hasse einzukaufen – in der Weihnachtszeit, in der die Läden voller Menschenmassen sind, umso mehr. Da aber kein Weg dran vorbei führt, brauche ich eure Hilfe! Was schenkt ihr euren Freundinnen zu Weihnachten?»