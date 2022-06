Haitianische Delegation: Was steckt hinter dem mysteriösen Verschwinden dieser sechs Athleten?

Die sechs Haitianer sollten an einem Fussballturnier bei dem Gross-Event in Orlando teilnehmen.

Sechs Mitglieder eines haitianischen Special-Olympics-Kontingents werden vermisst, wie das Büro des Sheriffs von Osceola County in einer Pressemitteilung mitteilte. Das Büro des Sheriffs hat eine Suchmeldung nach Antione Mithon, Nicholson Fontilus, Peter Berlus, Anderson Petit-Frere, Steevenson Jacquet und Oriol Jean herausgegeben. Bei den Vermissten handelt es sich um Männer im Alter zwischen 18 und 32 Jahren, die sich für ein «Fussballturnier» in den USA aufhielten, heisst es in der Suchmeldung.