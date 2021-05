In den USA ging kürzlich das Video einer Frau in einem erschreckenden Zustand viral. Was könnte da passiert sein? Es gibt mehrere Theorien.

Verstörendes Video : Was steckt hinter der «Zombie-Frau» aus Seattle?

Verstörende Aufnahmen einer verwirrten Frau kursierten auf Tiktok. Sie zeigen, wie die Frau durch eine Strasse in Seattle wankt und dabei schreit. Quelle Tiktok/Twitter

Darum gehts Das verstörende Video einer verletzten Frau in Seattle kursierte neulich auf Tiktok.

Darauf zu sehen ist eine kreidenweisse Frau, die durch eine Strasse wankt und dabei schreit.

Auf Social Media wird sie «Zombie-Frau» genannt.

Die Behörden äussern sich nicht zum Fall, aber im Netz wird gemutmasst.

Vor einigen Tagen bot sich Passanten in der Stadt Seattle im Nordwesten der USA ein Bild des Schreckens. Eine kreidenweisse Frau mit verlorenem Blick wankte schreiend durch die Gegend. Sie war schwer verletzt und trug nur einen Turnschuh. Am vorderen Kopfteil hingen zwei lange Haarsträhnen, der Rest war kahl. Ihr gesamtes Aussehen wirkte wie in ein em Gruselfilm. Viele Menschen filmten die bizarre Szene. Nachdem die zahlreichen Aufnahmen viral gingen, bekam die Frau den Übernamen « zombie woman » (Zombie-Frau).

Die Polizei und die Sanitäter trafen kurz danach ein und versuchten, der verwirrten Frau zu helfen. Doch sie weigerte sich. Sie schrie: « Nimm mein Geld nicht weg, fass mein Baby nicht an .» Erst nach einigen Minuten gelang es den Rettern, sie auf eine Trage festzubinden und in ein Spital zu bringen. In einem der vielen Videos auf Social Media ist zu hören, wie sich die Frau dagegen wehrt, eingeliefert zu werden.

Psychische Probleme

Die eindrücklichen Bilder lassen die Bewohner von Seattle nicht los. Viele wollen wissen, was passiert ist. Eine mögliche Antwort liefert Ishea Brown, de r en virales Video auf Tiktok inzwischen gelöscht wurde. « In einer Stadt wie Seattle ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen nicht über die Ressourcen verfügen, um sich angemessen um ihre geistige Gesundheit, ihren Wohnraum und ihre Sucht zu kümmern. Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand mitten am Tag so schreit », sagt Brown.

Werbung für den Horrorfilm «Kimi»

Andere Nutzer weisen darauf hin, dass es sich möglicherweise um Werbung für den Film «Kimi» handelt, der derzeit in der Stadt Washington g efilmt wird. D er neue Thriller von Regisseur Steven Soderbergh spielt während der Corona-Pandemie in Seattle. Dabei entdeckt eine Technikerin bei der Überprüfung von Daten Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Darstellerin, die an einer Angst vor Menschengedränge leidet, meldet dies dem Unternehmen, wird aber ignoriert. Damit ihre Entdeckung ernst genommen wird, muss sie sich ihrer Angst stellen und sich aus ihrer Wohnung wagen. Doch die Strassen sind überfüllt mit Demonstranten, nachdem der Stadtrat ein Gesetz verabschiedet hat, das die Bewegung sfreiheit der obdachlosen Bevölkerung einschränkt.

Ein Opfer häuslicher Gewalt

Die stärksten Thesen auf Plattformen wie Reddit deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei der « Zombie-Frau » um einen extremen Fall von häuslicher Gewalt und Misshandlung hand eln könnte . Die Frau sei offenbar unter dem Einfluss synthetischer Drogen, vermuten die Nutzer.

Seitens der Behörden wurde bislang keine offizielle Information zum rätselhaften Fall öffentlich .