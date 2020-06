vor 1h

Tiktok-Trend #strawberrybugs

Stecken in Erdbeeren wirklich weisse Würmer?

Im Netz kursieren Videos von Erdbeeren, aus denen kleine Würmchen kriechen. Steckt in den Früchten wirklich der Wurm drin? 20 Minuten hat es getestet.

von Fee Anabelle Riebeling

Darum gehts Unter dem Hashtag #strawberrybugs werden Videos geteilt, in denen kleine Würmer aus Erdbeeren kriechen.

Ob das auch bei Schweizer Erdbeeren passiert? 20 Minuten hat es ausprobiert.

Zudem erklären Experten, war es mit den Tierchen auf sich hat und ob der Verzehr problematisch ist.

Fans von Erdbeeren und Veganern dürfte ein neuer Tiktok-Trend den Appetit auf die roten Früchte ordentlich verderben. Denn unter dem Hashtag #strawberrybugs machen Videos die Runde, in denen zu sehen ist, wie sich winzige Würmer aus Erdbeeren schlängeln, die zuvor in Salzwasser eingelegt worden sind.

So funktioniert der Test Wer sich selbst ein Bild machen möchte, braucht vier Dinge: eine Schüssel oder einen tiefen Teller, Wasser, Salz und natürlich Erdbeeren. Sobald man das Salzwasser angerührt hat, können die Früchte dazugegeben werden. Dann noch kurz umrühren um warten. Nach einigen Minuten sollten dann die weissen Larven zum Vorschein kommen – vorausgesetzt, die Erdbeeren sind befallen. Kriecht nichts heraus, haben die Erdbeerbauern ganze Arbeit geleistet und die Fliegen von der Eiablage auf ihren Früchten abgehalten. Eines sollte man aber beachten: Man sollte den Test nur mit wenigen Früchten machen – geniessbar sind sie nach dem Bad im Salz nämlich nicht mehr.

So gewöhnungsbedürftig der Anblick ist, so natürlich ist er auch, erklärt Philipp Engel, Präsident der Vereinigung Thurgauischer Beerenpflanzer: «Bei den Würmern handelt es sich um die Larven der Kirschessigfliege – Drosophila suzukii.» Dabei handle es sich um eine ursprünglich aus Südostasien stammende Fruchtfliegenart, die seit etwa sechs, sieben Jahren auch in der Schweiz anzutreffen sei.

Wenig wählerischer Schädling

«Leider», sagt Engel. Denn anders als der Name vermuten lasse, befalle die Kirschessigfliege nicht nur Kirschen, sondern alle Früchte mit weicher Schale – «eigentlich alle, in die sie gut hineinkommt». Dazu zählen neben Erdbeeren auch Pfirsiche, Zwetschgen und Him-, Brom- sowie Heidelbeeren.

Für Obstbauern kann das äusserst problematisch werden: «Die Fliege legt ihre Eier in den Früchten ab», erklärt Engel. «Dies aber nicht etwa in bereits fauligen, sondern in gesunden, gerade heranreifenden.» Die aus den Eiern schlüpfenden Larven würden diese dann von innen heraus zerstören. Ganze Kulturen könnten so zerstört werden.

Vermehrungsfreudig

Obwohl Kirschessigfliegen in der Schweiz erst ab Juli aktiv werden, überwachen Engel und seine Kollegen bereits jetzt ihre Felder mit Argusaugen. «Wenn man das nicht im Auge hat, kann sich das sonst explosionsartig vermehren.»

Sobald die ersten Schädlinge auftauchen, heisst es für die Produzenten schnell agieren und Fliegenfallen aufstellen, so der Fachmann. Denn ein Fliegenweibchen könne bis zu 400 Eier legen, das mache Millionen Nachkommen pro Jahr. «Vor allem wenn es feucht-warm ist, kann die Population innert kürzester Zeit rasant ansteigen.»

So gross ist das Risiko für befallene Früchte

In der Schweiz müssen die Konsumenten aber auch während der Hochsaison der Kirschessigfliegen keine Angst davor haben, die Larven mitzuessen – egal welche Art Obst sie essen: «Wir schützen unsere Kulturen zusätzlich mit engmaschigen Insektennetzen, dass sie gar nicht erst daran kommen.»

Dank solcher Netze haben Kirschessigfliegen in der Schweiz kaum eine Chance, an die Früchte zu kommen. Thurgauer Beeren/Philipp Engel

Doch selbst wenn sich einmal eine Larve in eine Erdbeere verirren sollte, ist das nicht problematisch, wie Heidrun Vogt, Insektenkundlerin vom Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Dossenheim, gegenüber SWR.de erklärt: «Ich würde es als Proteinbeilage sehen.»