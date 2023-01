Künstliche Intelligenz: Was taugen die KI-Kindergeschichten?

Man sehe einer Illustration an, wenn sie ein Mensch mit individuellen Erfahrungen erschaffen habe: «Das hat so etwas Beseeltes.» Während der Illustration eines Kinderbuches lerne man die Charaktere kennen und entwickle Empathie für sie, die sich dann in den Illustrationen widerspiegle: «Wenn ich eine Figur entwickle, weiss ich viel über die Figur, das nicht im Buch steht. Ich arbeite das aber in die Illustration mit ein», sagt Rufener. «Ich glaube nicht, dass man das künstlich hinkriegt.»