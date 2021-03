Qualität und Konzentration entscheidend

«Um zu beurteilen, ob die Sprays das bringen, was sie versprechen, oder ob es sich vor allem um cleveres Marketing handelt, muss man die Qualität der Mischung und die Konzentration an Vitaminen berücksichtigen», sagt die Expertin. Dass die Vitaminaufnahme via Spray unter Umständen einfacher sei, bestätigt Beatrice Liechti: «Es gibt Studien, die belegen, dass gewisse Vitamine wie Vitamin D und B12 besser über die Mundschleimhaut aufgenommen werden.» Etwa durch einen Spray oder eine Lutschtablette.

Vitaminsprays sind im Verhältnis teurer

Je nach Zusammensetzung können die Nahrungsergänzungsmittel in Sprühform also durchaus was bringen. Bei den Sprays, die für innere Balance sorgen sollen, ist die Expertin allerdings kritisch: Von so gering dosierten Zusatzstoffen könne nicht erwartet werden, dass sie einem helfen, ruhiger und gelassener zu sein. Sie fügt an: «Das hat vor allem mit der Psyche zu tun.»