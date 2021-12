Der Edel-Koreaner Genesis G70 Shooting Brake im Test

Als nicht-deutsche Automarke im Hochpreis-Segment hat man es schwer in Europa – Toyota-Tochter Lexus oder Cadillac können davon ein Lied singen. Noch schwerer ist es, als neue Marke in diesem Bereich nach Europa zu kommen – Nissan hat es mit Infiniti versucht und ist kläglich gescheitert.

Hyundai liess sich davon nicht beirren. Die Luxus-Tochter Genesis will aber nicht eine unbedeutende Exoten-Rolle spielen, sondern ein gewichtiges Wort mitreden, und zwar mit einem Angebot, das voll auf Dienstleistung basiert: Wer einen Genesis kauft, erhält nicht nur fünf Jahre Garantie und Gratis-Service samt Flüssigkeiten und Ersatzwagen, das Auto wird sogar beim Kunden abgeholt und wieder gebracht. Oder der Austausch findet in einem der Partner-Hotels statt – dort dürfen die Genesis-Kunden übrigens auch gratis parkieren, anstatt sich in der Stadt einen Parkplatz zu suchen.