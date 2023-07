Ignazio Cassis überrascht mit speziellem Kopfschmuck

Nach einem Besuch in Pakistan veröffentlichte Cassis auf seinem Twitter-Account dieses Foto – Sein Kopfschmuck wirft Fragen auf.

Was trägt Bundesrat Ignazio Cassis da auf dem Kopf?

Manche dachten wohl an eine neue Frisur, andere an eine Perücke. Tatsächlich aber war der Aussenminister nicht für einen Coiffeur-Besuch in Pakistan. Sein Departement erklärt den Schnappschuss auf Anfrage.