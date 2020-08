Auto-Ratgeber

Was tun bei Hagel?

Hagelschäden sind ärgerlich. Felix möchte wissen, wer die Dellen nach einem Hagelsturm bezahlt.

Frage von Felix ans AGVS-Expertenteam:

Ein Freund ist unlängst auf der Autobahn in einen Hagelsturm gefahren. Da er nur eine Haftpflichtversicherung hat, musste er den Schaden selbst bezahlen. Ich habe für mein Auto eine Teilkasko abgeschlossen. Trotzdem habe ich eine Frage betreffend Versicherung: Darf ich an der Autobahn beispielsweise unter einer Brücke anhalten, um Schäden an meinem Auto zu vermeiden? Oder drohen Einschränkungen seitens der Versicherung, wenn ich trotz Hagel weiterfahre?