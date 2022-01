Frag Lilli - «Was tun bei sexuellen Problemen durch Medikamente?»

Was tun, wenn man wegen Antidepressiva keine Lust mehr auf Sex hat – oder Mühe damit hat, zum Orgasmus zu kommen? (Symbolbild) Pexels / Ron Lach

Die Frage:

«Ich nehme seit einiger Zeit Antidepressiva und glaube, dass deshalb meine Lust auf Sex total weg ist. Bei den Nebenwirkungen steht auch, dass die Medikamente sich auf den Sex negativ auswirken können. Andererseits geht es mir psychisch viel besser, seit ich die Antidepressiva habe. Kann ich etwas tun, um trotz der Medikamente guten Sex zu haben?» – m, 25

Das meint Lilli:

Einige Menschen sind irritiert von ihrer Sexualität, wenn sie ein Medikament nehmen. Auf einmal ist es anders als gewohnt. Es dauert vielleicht länger, bis du in Fahrt kommst. Du erlebst die sexuelle Erregung womöglich gedämpft oder weniger intensiv als sonst, es braucht mehr Stimulation bis zum Orgasmus oder du hast insgesamt weniger Lust auf Sex. Das heisst nicht, dass bei dir sexuell gar nichts mehr geht. Du hast nun einfach eine andere Ausgangslage als sonst.

Besserer Sex durch Übung

Es lässt sich häufig nicht so genau beantworten, ob es sich wirklich um Nebenwirkungen des Medikaments handelt. Dennoch möchte ich dich ermutigen, die sexuellen Nebenwirkungen von dir aus bei deinem*r Ärzt*in anzusprechen. Gemeinsam könnt ihr besprechen, welche weiteren medizinischen Möglichkeiten es gibt.

Zusätzlich kannst du selbst etwas tun für besseren Sex. Jeder Mensch kann durch Übung lernen, eine bessere, erfüllendere Sexualität zu haben – unabhängig von der Ausgangslage. Frei nach dem Motto «Da geht noch was». Du kannst durch das sexuelle Lernen die negativen Folgen des Medikaments ein wenig oder sogar ganz ausgleichen. Du kannst davon ausgehen, dass sexuelle Probleme immer mehrere Gründe haben. Egal, was die Gründe sind, das sexuelle Lernen spielt immer auch eine Rolle. Also wie ein Mensch gelernt hat, sich sexuell zu erregen, und was für eine Beziehung er zu seinem Geschlecht hat. Dort kannst du ansetzen.

Lerne, dich selbst richtig zu berühren

Ein erster Schritt ist: Wie machst du Sex (allein und mit anderen) aktuell? Also was machst du ganz konkret mit deinem Körper? Wo genau stimulierst du dein Geschlecht? Was ist mit dem Damm? Dem Anus? Stimulierst du andere Körperteile? Und wie genau stimulierst du dich? Reibst oder drückst du, streichelst oder massierst du? Sanft oder heftig? Langsam oder schnell? Berührst du dich selbst oder benutzt du Spielzeuge oder Gegenstände? Oder drückst du Körperteile oder deinen Körper gegen etwas? Welche Muskeln sind dabei aktiv? Wie bewegst du deinen Körper? Wie atmest du?

Mehr Erregung durch bessere Durchblutung

Eine biologische Info ist hier wichtig: Sexuelle Erregung geht mit stärkerer Durchblutung einher. Du kannst also deine sexuelle Erregung steigern, indem du körperlich für eine stärkere Durchblutung sorgst. Das geht am einfachsten durch Bewegung. Also zum Beispiel, indem du dein Becken schaukelst oder kreisen lässt. Sehr viele Menschen spannen aber in der sexuellen Erregung sehr stark ihre Muskeln an – das behindert, dass das Blut gut fliessen kann. Dadurch steht die sexuelle Erregung sozusagen auf wackligen Beinen. Viele erleben es so, dass schon kleine Störungen verhindern, dass sie zum Orgasmus kommen können. Wenn dann noch ein Störfaktor wie eine Nebenwirkung von einem Medikament dazu kommt, funktioniert es nicht mehr. Und das führt verständlicherweise zu Frust. Wenn das Medikament aber ansonsten wirklich dienlich ist, macht es Sinn, die sexuelle Erregung auf stabilere Beine zu stellen und das geht, wie gesagt, mit Übung.

Lerne Neues durch Wiederholen

Nehmen wir an, du stimulierst dich häufig auf die gleiche Weise. Dann hast du diese genitale Erregungstechnik sehr gut gelernt. Auf Ebene des Gehirns bedeutet das, dass die Nervenbahnen für diese Erregungstechnik durch die vielen Wiederholungen besonders gut ausgebaut sind. Diese Nervenbahnen sind wie eine Superautobahn. Daneben gibt es noch viele weitere Dinge, die dich sexuell erregen könnten. Aber bislang sind es nur Trampelpfade in deinem Gehirn und sie scheinen deshalb bisher noch nicht so spannend wie das Gewohnte. Durch Wiederholung kannst du dein sexuelles Menü erweitern – du lernst also sexuell nie aus.

Unter lilli.ch/20minuten findest du viele Tipps. Und besuch uns auch auf Instagram! Wir freuen uns auf dich.

Liegt auch dir was auf dem Herzen? Die Fachpersonen von Lilli.ch beraten dich online zu Sexualität, Verhütung, Beziehung, Gewalt, Körperfragen und bei persönlichen Problemen.

Hol dir den OneLove-Push! Du willst keinen Comic von Yehuda Devir mehr verpassen, willst wissen, welche Bettgeschichten Ella, Bruce und Lars diese Woche erzählen, und interessierst dich für Facts und Trends rund um Beziehung, Sex und Dating? Kannst du von aussergewöhnlichen Liebesgeschichten und ungewöhnlichen Schicksalen nicht genug bekommen? Dann hole dir den OneLove-Push, um keine wichtige Story mehr zu verpassen.So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «OneLove» an – schon läufts.