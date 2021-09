Was tun gegen Katalysator-Klau?

Frage von Kaspar ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Eine sehr spannende Frage, vielen Dank. In der Tat tritt dieses Phänomen immer mal wieder auf – und steht in aller Regel im Zusammenhang mit den Rohstoffpreisen. Im Katalysator, der in der Schweiz seit 1986 in jedem neu zugelassenen Fahrzeug Pflicht ist, sitzt meistens ein wabenartig aufgebauter Keramikträger, etwas seltener kommen Träger aus Metall zum Einsatz. Im Träger befinden sich teure Edelmetalle, um in einem katalytischen Prozess Abgase zu wandeln. Das sind zum einen rund vier Gramm Platin, die zu aktuellen Preisen rund 120 Franken wert sind. Dazu noch etwas Palladium (70 Franken pro Gramm) und das aufgrund der seltenen Vorkommen besonders wertvolle Rhodium (500 Franken pro Gramm).

Denn in den letzten zwölf Monaten sind die Rohstoffpreise deutlich angestiegen, entsprechend haben sich auch die gemeldeten Diebstähle von Katalysatoren gehäuft. Dies teilte uns die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mit. Neben den offensichtlichen Tipps – Auto am besten in einer abgeschlossenen Garage oder an gut sichtbaren und beleuchteten Stellen parkieren – ist es schwierig, sich vor diesen Diebstählen zu schützen. Bei älteren, weitgehend abgeschriebenen Fahrzeugen erreicht man vielleicht eine abschreckende Wirkung, wenn man den Katalysator von unten in einer auffälligen hitzebeständigen Farbe ansprayt. Diese Farbe müssten die Diebe vor einem Weiterverkauf entfernen, was den Diebstahl unattraktiv macht. Allenfalls können auch die eigentlich zur Marderabwehr eingesetzten «Stromschlag»-Systeme vor menschlichen Eindringlingen am Unterboden schützen. So schlägt man quasi zwei Fliegen (oder eben Marder und Diebe) mit einer Klappe. Für den Einbau solcher Systeme empfiehlt sich der Weg zum Garagisten.