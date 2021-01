Ausbrüche an Schulen : Was tun, wenn Eltern den Corona-Massentest boykottieren?

1 / 6 Von Mittwoch 6. bis Freitag 8. Januar 2021 werden in der Schule Malans die Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden freiwillig mit PCR-Speicheltests und Antigen-Schnelltests getestet. 20min/Marco Zangger Künftig will der Bundesrat die Kosten für solche Massentests übernehmen. 20min/Marco Zangger Die Kantone können Massentests anordnen, wenn ein Virusausbruch stattgefunden hat. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Bei Ausbrüchen an Schulen sollen die Kantone künftig Massentests anordnen können.

Der Bund übernimmt die Kosten für die Tests – wer sich einer kantonalen Anordnung widersetzt, kann bestraft werden.

Für den Tessiner Infektiologen Christian Garzoni ist ein Testzwang problematisch.

Er schlägt vor, dass Kinder, deren Eltern sie nicht testen lassen wollen, zu Hause unterrichtet werden.

Der Bundesrat weitet seine Test-Strategie aus: Im Rahmen von Schutzkonzepten oder um lokale Ausbrüche zu verhindern – also etwa an Schulen, in Hotels, Alters- und Pflegeheimen oder am Arbeitsplatz –, übernimmt er künftig die Kosten für Massentests. Das Ziel: Auch Covid-Positive erkennen, die keine Symptome haben. «Dieser Entscheid geht zweifellos in die richtige Richtung», freut sich der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen, der auch Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärzte ist (siehe unten).

Will ein Kanton Massentests durchführen, muss er dem BAG ein Konzept vorlegen. Darin muss etwa enthalten sein, wer, wo und wie oft getestet werden soll und welche Tests verwendet werden. Zur «Prävention und Früherkennung» kann der Kanton etwa an Schulen auch wiederholte Massentests anordnen.

Kantone können Testzwang anordnen

Die Teilnahme an vorbeugenden Tests bleibt grundsätzlich freiwillig. In der neuen Verordnung heisst es aber, dass die zuständige kantonale Stelle bei einem Infektionsausbruch Testungen anordnen kann. «Eine Anordnung des Kantons ist strafbewehrt, das heisst, dass es bestraft werden kann, wenn sich eine Person nicht an die Anordnung des Kantons hält», führte Rechtsexperte Michael Gerber vom BAG an der Pressekonferenz am Mittwoch aus.

Pilotprojekte zeigen aber: Gerade an Schulen wollen längst nicht alle Eltern ihre Kinder testen lassen. Trotz eines Corona-Ausbruchs an einer Volketswiler Schule liessen etwa die Eltern von 87 Kindern diese nicht testen, wie der «Blick» berichtet. Das passte den Eltern gar nicht, die ihre Kinder testen liessen, sie fordern nun eine vorübergehende Schulschliessung oder die Verlängerung der Quarantäne für die Kinder, damit das Virus nicht gleich wieder in die Schule getragen werde.

«Mit Zwängen erreicht man selten das Ziel»

Für den Tessiner Infektiologen Christian Garzoni ist ein Testzwang an Schulen problematisch: «Mit Zwängen erreicht man selten das, was man will. Man sollte die Eltern eher mit Vernunft vom Sinn von solchen Massentests überzeugen», findet er. Und er schlägt eine Alternative vor: «Wenn Eltern ihre Kinder nicht testen lassen wollen, obwohl das Virus an ihrer Schule ausgebrochen ist, könnte man sie vom Unterricht an der Schule ausschliessen. Sie müssten dann zu Hause bleiben und den Unterrichtsstoff im Homeschooling nachholen.»