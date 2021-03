Und plötzlich ist man steinreich: 230 Millionen Franken hat am Freitag jemand aus der Schweiz bei EuroMillions gewonnen. Wie er sich verhalten könnte, könnte sich die neureiche Person bei Swisslos erklären lassen. Willy Messmer , Mediensprecher Swiss l os , sagt: « Wir geben Tipps, wie man sich verhalten soll, dass man möglichst anonym bleibt und nicht einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Oder wie man in der ersten Phase sein Leben trotzdem weiterhin strukturieren kann, damit man nicht schon am Anfang in eine starke Rotation gerät. »