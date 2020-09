Hausdurchsuchung bei Detailhändlern : Was Volg & Co. jetzt von der Weko droht

1 / 9 Die Weko ermittelt gegen mehrere prominenten Detailhändler (Symbolbild). iStock Die Weko ermittelt wegen mutmasslicher Absprachen zwischen den Detailhändlern und Markant. (Symbolbild). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Unter Verdacht stehen etwa Volg, … KEYSTONE

Darum gehts Die Weko ermittelt wegen Kartellverdachts bei prominenten Detailhändlern.

Die Händler hätten ihre Lieferanten gezwungen, die Geschäfte über den Zahlungsabwickler der Einkaufskooperation abzuwickeln.

Es drohen Strafen in Höhe von bis zu 10 Prozent des Umsatzes der vergangenen drei Jahre.

In den letzten Tagen haben Volg und drei weitere Detailhändler unangekündigten Besuch von den Kontrolleuren der Wettbewerbskommission (Weko) bekommen. Sie ermitteln, ob es ein Kartell gibt, das Preise diktiert. 20 Minuten klärt die wichtigsten offenen Fragen zur Weko-Untersuchung:

Wer wird geprüft?

Das Verfahren dreht sich um den Zahlungsabwickler Markant und rund 15 Gross- und Einzelhändler. Dazu gehören prominente Detailhändler wie Landi, Loeb, Manor, Müller, Spar, Valora und Volg. Zu den weiteren Unternehmen zählen etwa die Migros-Tochter Saviva oder die auf Süsswaren und Snacks spezialisierte Cruspi, die unter anderem die Marken Haribo, Maoam und Ritter Sport vertreibt.

Wie lautet der Vorwurf?

Die Weko ermittelt wegen mutmasslicher Absprachen zwischen den Detailhändlern und Markant. Die Händler hätten ihre Lieferanten gezwungen, die Geschäfte über Markant abzuwickeln, so der Vorwurf. Bei Nichtbefolgen hätte der Rauswurf der Produkte aus den Regalen gedroht. Markant habe die so erwirtschafteten Gebühren dann teilweise an die beteiligten Händler ausbezahlt.

Wer ist Markant?

Die Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG mit Hauptsitz in Pfäffikon (SZ) ist die grösste Handels- und Dienstleistungskooperation im europäischen Lebensmittelhandel. Sie organisiert mit ihren Firmentöchtern den Wareneinkauf für etwa 100 Unternehmen in Europa. Wer also in der Schweiz Lebensmittel verkauft, bezieht diese oft über Markant. Sein Geld verdient das Unternehmen unter anderem mit Gebühren auf die ausgelieferten Waren.

Wie gross ist der Verdacht der Weko?

Die Lage ist offenbar ernst für die verdächtigten Firmen, die Weko scheint sich ziemlich sicher zu sein. «Unser Verdacht ist so gross, dass wir eine Untersuchung eröffneten und unangekündigte Hausdurchsuchungen durchführten», sagt Weko-Vizedirektorin Andrea Graber Cardinaux zu 20 Minuten. «Natürlich gilt die Unschuldsvermutung», ergänzt sie.

Was droht den betroffenen Unternehmen?

Sollte sich der Verdacht der Weko erhärten, drohen happige Geldbussen. Wer gegen das Kartellgesetz verstösst, muss bis zu 10 Prozent des Umsatzes in den betroffenen Märkten aus den vergangenen drei Jahren zahlen. Hätte Volg beispielsweise alle seine Waren von Markant bezogen und würde gebüsst, dann würde sich die Busse hochgerechnet auf über 450 Millionen Franken belaufen. «Das kann wehtun», so Graber. Allerdings dauere es in der Regel rund zwei Jahre, bis ein Ergebnis der Untersuchungen vorliege.

Haben Konsumenten wegen der möglichen Absprachen zu viel bezahlt?

Das ist möglich, glaubt man der SKS. Sollten die Kartellvorwürfe stimmen, wären die Konsumenten die Leidtragenden, sagt Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz zu 20 Minuten. Sie fordert, dass das allfällige Bussgeld nicht an den Bund, sondern an die Konsumenten geht, etwa in Form von Aktionen. Auch Konsumentenorganisationen sollten einen Teil des Bussgeldes erhalten. Sollten die Händler wiederum höhere Preise verlangen, weil sie die Bussen bezahlen müssen, müsste die Weko Vorgaben machen und diese überprüfen.