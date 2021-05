Schussabgabe in Rickenbach b. Wil TG - Eine Augenzeugin berichtet

In Rickenbach b. Wil TG kam es bei einer Bar an der Toggenburgerstrasse zu mehreren Schüssen.

Am Sonntagabend kam es in Rickenbach TG zu einer Auseinandersetzung, wobei mehrere Schüsse fielen. Zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren wurden dabei verletzt. Sie befinden sich nun nicht mehr in Lebensgefahr. Eine Augenzeugin berichtet, wie sie den Streit erlebt hat: «Ich war am Sonntag mit einer Freundin in der Bar, bei der zwei Männer angeschossen wurden», berichtet ein News-Scout zu 20 Minuten.