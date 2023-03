Schweiz-Besuch: Beziehung Schweiz-EU ­ bald äussert sich EU-Kommissar Šefčovič

2021 hat der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU versenkt. Seither haben sich Diplomatinnen und Diplomaten aus Brüssel und Bern zu mehreren Sondierungsgesprächen getroffen. Dabei seien in gewissen Bereichen Fortschritte erzielt worden, in anderen aber nicht. Besonders umstritten bleibt die Rolle des Europäischen Gerichtshofes.

Am Mittwoch hielt er einen Vortrag an der Universität Fribourg, danach traf er sich mit Aussenminister Ignazio Cassis in Bern. Am Donnerstagabend um 18.15 hat er eine Pressekonferenz angekündigt.