Was will Digitec uns mit diesem Frauenwitz sagen?

Digitec will auf Twitter einen Witz über Frauen in der Geschäftsleitung machen. Benutzer fragen sich, was das soll.

von Raphael Knecht

Der Onlinehändler will damit eine Diskussion anregen.

Digitec hat mit einem Tweet für Verwirrung gesorgt. Der Onlinehändler macht sich auf der Plattform darüber lustig, dass die Migros-Tochter keine Frauen in der Geschäftsleitung hat, und schreibt:

Mit dem Witz springt Digitec auf einen Trend bei Twitter auf: Man kündigt einen Witz an, es folgt dann aber eine subversive Anspielung auf etwas anderes. Zum Beispiel:

Viele Twitter-Nutzer fragen sich allerdings, was der Tweet von Digitec soll. Einige kommentieren: «Nicht lustig.» Komiker Zukkihund etwa will wissen, ob das Outrage-Marketing ist – oder ob sich da ein Praktikant einen Scherz erlaubt hat:

Digitec-Sprecher Rico Schüpbach sagt auf Anfrage: «Der Tweet ist als Selbstkritik und Selbstironie zu verstehen. Wir wollten mit diesem Witz die Diskussion anregen – denn Diversität ist auch in der Geschäftsleitung wichtig.» Schüpbach ist überzeugt, dass jede Firma selbst wissen muss, wie sie auf das Thema eingeht – in diesem Fall habe man sich für Twitter entschieden.