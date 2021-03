SBB war am Freitag während Stunden offline

Der SBB machen nicht nur der Rekordverlust und die Folgen der Corona-Massnahmen zu schaffen. Auch die IT verursacht immer wieder Probleme. Am Freitag waren die Systeme wieder schweizweit lahmgelegt. Wie schon am Montag, funktionierten weder die Website noch die Billett-Automaten oder die App. Auch die Anzeigetafeln an den Bahnhöfen fielen aus, wie Bilder von News-Scouts belegen. Am frühen Abend waren dann die meisten Störungen wieder behoben.