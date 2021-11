Covid-Gesetz – Bundesrat Alain Berset steht der 20-Minuten-Community Rede und Antwort

Diesmal geht es ums Covid-Gesetz, über das wir am 28. November abstimmen.

Am Donnerstag ab 12 Uhr stellt sich der SP-Bundesrat im Rahmen der Sendung «Live aus dem Chefbüro» den Fragen der Community.

Bundesrat Alain Berset will die gesetzliche Grundlage fürs Covid-Zertifikat schaffen.

Am 28. November stehen die Corona-Massnahmen des Bundes auf dem Spiel. Dann stimmt das Volk darüber ab, ob es die politischen Eingriffe in der Krise wie die finanzielle Unterstützung von Unternehmen oder das Covid-Zertifikat billigt.

Wie will der Bundesrat das Volk versöhnen? Und wie geht es weiter in der Pandemie? Am Donnerstag stellt sich der SP-Magistrat ab 12 Uhr im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro» den Fragen der 20-Minuten-Community.